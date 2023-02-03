經內視鏡檢查發現黃童有腺樣體肥大以及扁桃腺肥大的問題，也是大部分患者患有睡眠呼吸中止症的主要原因。（長安醫院提供／潘虹恩台中傳真）

7歲黃姓男童從小睡覺打呼，近期學校老師反映黃童常在課堂上睡著、注意力不集中，導致學習跟不上進度，經長安醫院小兒科醫師陳震南評估，診斷為睡眠呼吸中止症，轉到耳鼻喉科接續治療，執行扁桃腺及腺樣體切除手術，3個月後嗜睡及注意力不集中幾乎不再發生。

長安醫院指出，據統計，約有10％至30％的學齡前兒童有習慣性打鼾現象，其中患有睡眠呼吸中止症者約占1％到3％。陳震南說，注意力不足和睡眠呼吸中止症的症狀很類似，若小孩夜間出現習慣性打鼾、容易驚醒、尿床，白天出現張口呼吸、躁動、注意力不集中、學習障礙、有體重過輕或長不大的現象等症狀，家長應要多加注意。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，經內視鏡檢查發現黃童有腺樣體肥大以及扁桃腺肥大的問題，也是大部分患者患有睡眠呼吸中止症的主要原因。

經與黃童父母討論後，黃童接受扁桃腺及腺樣體切除手術治療，術後隔天即順利出院，於門診追蹤3個月後，再次安排睡眠檢查已顯示正常；家長也回饋，黃童過去睡覺打呼以及白天嗜睡、注意力不集中的狀態幾乎沒有再發生。

林恆甫提醒，小兒睡眠呼吸中止症延遲診斷及治療雖不會有立即性的危險，但可能會導致生長遲緩、心肺功能異常、學習跟不上別人等其他問題，如果小孩出現上述狀況，建議前往有睡眠檢查的醫療院所進一步檢查或治療，才不會耽誤孩童身體心智發展的黃金時期。