台中市大甲體育場內的直排輪曲棍球場旁護欄，於過年期間遭強風吹倒，加上壓克力板因平時使用撞擊有些許裂痕，市議員施志昌接受民眾反映後，3日會同台中市府運動局現勘，運動局表示，修復經費約11萬元，除了修復外，也會更加強護欄穩定性，預計月底前完成修復。

大甲體育場內的直排輪曲棍球場旁護欄遭強風吹倒，市議員施志昌今日現勘。（陳淑娥攝）

市議員施志昌指出，甲安埔唯一的曲棍球場就在大甲體育場，過年期間他就收到民眾反映，因為強風導致大甲體育場內的直排輪曲棍球場護欄傾倒，加上因長期使用遭反覆撞擊，護欄上的壓克力板有些許裂痕，緊急聯絡運動局，在開工以後馬上進場準備修復。

運動局科長廖誼鴻表示，目前正在定料，預計二月底前可以完成修復，經費約11萬元，也由於海線風力本身較強，會針對護欄的基礎來加深，壓克力板也會用比較好的卯釘的方式來處理，讓護欄能在比較堅固的情況下來維持功能，讓熱愛曲棍球的市民可以安全地在此運動。

李姓民眾說，大甲體育場內的直排輪曲棍球場環境很好，如果這裡沒有設置就必須跑到較遠的區域，而現在場地護欄因為部分生鏽與風大受到毀損，目前無法使用，小孩無法在這打球，感謝施議員緊急爭取修復，讓孩子能盡快與安全的使用。

施志昌說，甲安埔較邊陲，希望能為孩子打造更多特殊性的運動，如直排輪與曲棍球，有場地才能推動發展，否則有興趣的孩子就要跑到龍井或是台中市區，這對於甲安埔的家長與孩子，在有興趣的運動上就必須耗費許多時間成本。他也利用這次整修的機會，來討論看如何能將場地做得更好，未來腹地廣大的美人山營區要改做大甲運動場，也要針對不同運動項目做檢討與整體規劃。