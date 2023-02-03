高雄旗津大型裝置藝術「海珍珠」是當地知名地標，但近日有遊客發現一群極限運動員將大貝殼當成競技運動場地，騎著單車在內炫技，更撞出巨大聲響，對此，高市府觀光局表示，獲報後立即派員到場巡查，發現該裝置藝術確實有刮痕，已向警方報案，不排除對損害者求償。

據了解，近日有一群外國旅客帶著單車將「海珍珠」當成競技場，在裝置藝術內競速、炫技，撞擊過程更發出巨大聲響，吸引許多民眾圍觀，且儘管台灣遊客上前勸導、制止，該群外國旅客仍不以為意，最後才帶著單車離開「海珍珠」裝置藝術。

對此，高市府觀光局表示，先前並沒有發生過類似的案件，接獲相關通報案件後，他們立即派員前往「海珍珠」巡查檢視，雖然當時並未尋獲這群外籍人士，但裝置藝術內部確實有發現刮傷的痕跡，目前已經向警方報案，要求警方調閱監視器，查出損壞公物的相關人員，後續不排除向他們求償，未來也會加強當地巡檢。