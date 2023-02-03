延長線連接太多東西，恐釀起火危機。臉書粉專《119急救現場》分享，比起錯誤使用延長線，民眾貪圖方便自行擴建插座更可怕，因為比起肉眼可見的延長線，牆壁裡的線路可能不知不覺就因為負載過量而起火，民眾可能要聞到異味或牆上出現焦痕，大家才驚覺出事了，恐怖畫面吸引8千多人討論。

臉書粉專《119急救現場》日前發文分享，不少民眾裝潢家裡的時候，發現原本的插座被傢具擋住，就自行擴建電源插座，讓電線像藤蔓一樣，從原本的位置不斷地向外延伸，最後在所有電器旁開花結果，而這樣的行為比外接延長線還要可怕。

粉專表示，許多人對延長線的安全敏感度很低，而在牆壁裡胡亂延伸電線的做法，民眾看不到，對其危險性就更低了，只覺得到處都有插座可以使用真的好方便，但比起自行擴建插座，使用有獨立開關，並設有保險斷電功能的延長線，其實更安全。

粉專PO出擴建插座燒焦的畫面，只見插座起火以後，煙霧在白牆上留下醒目的炭灰色痕跡，而白牆下方則出現一堆黑色，狀似焦炭的東西，似乎有不少東西被燒毀，看上去令人怵目驚心。

恐怖畫面吸引8千多人朝聖，「很多40年以上的老屋若沒重拉管線，負載量早不符合現在電器的需求，也很危險」、「去朋友家聞到異味，移開木頭櫃才發現，不僅插頭黑掉，連牆壁的插座也已融化一半」、「真的好危險，提醒大家要買延長線，也要買品質好的，否則著火不意外」。