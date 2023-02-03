南投縣長許淑華邀民眾5日參加南投燈會閉幕典禮，6日到九族賞櫻花。（楊靜茹攝）

九族文化村主力八重櫻、吉野櫻及富士櫻目前5％，預計2月中是最佳賞花期（楊靜茹攝）

南投縣魚池鄉九族文化村栽種5000多棵櫻花，每年花季累計吸引逾30萬人入園賞花，帶動賞櫻風潮，業者3日舉行宣傳記者會，預告山櫻花、枝垂櫻滿開，主力八重櫻、吉野櫻及富士櫻也開了5％，九族櫻花祭暨夜櫻6日登場；日月潭國家風景區管理處盼九族賞櫻花觀光產值能外溢，首推「櫻花騎跡自行車領騎遊程」。

南投縣長許淑華、日月潭國家風管處長簡慶發、魚池鄉長劉啟帆和九族文化村執行董事張協堂等人，3日出席九族櫻花祭宣傳記者會。熱鬧的太鼓迎春、櫻花舞等精彩表演中，共同拚出2023櫻花預想圖，並宣布九族櫻花祭暨夜櫻6日開始至3月5舉行。

九族文化村園區除了推花見便當供野餐，19日試辦2場櫻花餐桌。（楊靜茹攝）

九族文化村花況持續推出櫻花茶會、詩人與咖啡櫻花茶的對話、小農市集等活動。（楊靜茹攝）

九族文化村經理黃瑞奇表示，為了櫻花祭推出太鼓迎春、櫻花舞、火舞等精彩表演，除了日式浴衣體驗，還試辦漢服體驗快閃店，並配合花況持續推出櫻花茶會、詩人與咖啡櫻花茶的對話、小農市集等；除了花見便當供野餐，19日邀評價極高的滿滿私廚試辦2場櫻花餐桌，午餐、晚餐各限量20席，報名者還能免費體驗浴衣，讓饕客穿著浴衣在櫻花樹下用餐、拍照。

九族文化村舉行九族櫻花祭6日登場，目前雪櫻2成，業者首度試辦漢服體驗快閃店，19日若著漢服古裝享2人1000元優惠價。（楊靜茹攝）

19日九族文化村栽種5000多棵櫻花，每年花季累計吸引逾30萬人入園賞花、拍照。（楊靜茹攝）

許淑華說，南投縣是台灣花卉主要產地之一，日月潭風管處與業者聯合舉辦九族櫻花祭，也帶動國內賞櫻風氣，賞櫻早已成為全民運動，南投燈會將在5日閉幕，將有兩場無人機秀，建議遊客安排南投2天1夜以上的小旅行，2月5日賞花燈，隔天參加九族櫻花祭，留下美好的回憶。

業者指出，櫻花祭活動期間每天下午2時半過後，推出午後票700優惠價（原價900元），12日「和風浴衣日」，著日式浴衣者享2人1000元，2月14日「雪櫻情人節」全身白色情人裝的戀人每人特價750元，另19日「漢服春宴日」則是著漢服古裝享2人1000元。

日月潭風管處則在2月櫻花季推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」。日管處說，5日暨南大學櫻花林路線率先開跑，目前櫻花開2成、3成，預計2月中最好，將帶領遊客騎單車悠遊暨大校園，也有茶席、市集；12日、19日分別帶遊客逛日月潭有水巷及東光櫻花林，透過在地視角探訪潭區櫻花秘境。