警方在法國東南部逮捕一名披薩師傅，此人據信屬於義大利黑手黨組織「勇者」（Ndrangheta），不但涉及1990年代黑幫鬥爭，還因犯下殺人重罪被處以無期徒刑；他整整逃亡了16年。

英國「衛報」報導，63歲的葛瑞柯（Edgardo Greco）被懷疑屬於義大利南部卡拉布里亞（Calabria）的大型黑手黨組織「勇者」。

國際刑警組織（Interpol）今天在聲明中表示，葛瑞柯在法國的聖艾蒂恩市（Saint-Etienne）被捕，他在當地一家披薩餐廳工作。

國際刑警組織表示，葛瑞柯是在義大利被通緝的「危險逃犯」，因謀殺巴托洛米奧兄弟（Stefano and Giuseppe Bartolomeo），被判處無期徒刑。

葛瑞柯還被控在1990年代初期的黑手黨幫派鬥爭中，企圖謀殺莫夏羅（Emiliano Mosciaro）。

義大利警方說，巴托洛米奧兄弟1991年1月在一座漁獲倉庫被人用鐵棍毆打致死，遺體下落不明，據信已經溶於酸液之中。