凱特溫絲蕾（左）和李奧納多已成為經典銀幕情侶。（迪士尼提供）

李奧納多飾演傑克時才20歲，年輕帥氣。（迪士尼提供）

凱特溫絲蕾雖是英國人，但把美國上層社會的口音詮釋到位。（迪士尼提供）

傑克和蘿絲的沉船畫面當時牽動影迷的心。（迪士尼）

國際大導詹姆斯卡麥隆25年前的賣座鉅片《鐵達尼號》將再度回歸大銀幕，今晨他和製片強蘭道出席國際記者會，分享當年拍攝內幕。卡麥隆透露在試鏡女主角「蘿絲」時，每位女星都得穿上馬甲式洋裝、復古妝髮，起初19歲的凱特溫絲蕾並沒有說服他，「當時她已經演過幾部出名的電影，有她的資歷在，不過我為她的表演感到緊張。」

他們讓凱特試拍後卻被她深深懾服，「她是英國人，卻把美國上層階級的口音揣摩的如此到位，非常驚豔。」試鏡結束後，凱特還寄了一枝玫瑰附上小紙條寫道「我就是你的蘿絲。」卡麥隆笑說：「好的，我們知道妳真的非常想要這個角色了。」

但演活「傑克」的李奧納多狄卡皮歐，一開始對該角並不那麼感興趣。當時李奧20歲，剛拍完《羅密歐與茱麗葉》正在影壇發光發熱，雖然他認為《鐵達尼號》的故事很酷，但他喜歡挑戰，演出有問題或是憤世忌俗的角色，「傑克」的浪漫人設並不吸引他。

卡麥隆細細剖析角色才說服他演出，「我跟他說這個角色在情感上是成熟的大人，在愛情故事中，他必須轉換能量，把力量給蘿絲，讓她成長，這是非常難做到的事情，他才感受到挑戰性，答應接演。」他也透露，凱特有協助試鏡傑克一角，和李奧對戲後，立刻跑來跟他說：「就是他，這傢伙就是傑克。」

《鐵達尼號》的最後，老蘿絲躺在床上緩緩閉上雙眼，留下開放式結局，25年過去，老蘿絲究竟有沒有死，仍是影迷關心的問題。卡麥隆今也特地解謎，當年飾演老蘿絲的資深演員葛洛莉雅史都華，在片場問他：「我到底是要死掉還是活著？」卡麥隆告訴她希望能夠曖昧一些，讓觀眾去詮釋，沒想到葛洛莉亞沒好氣地回：「不要再說廢話了，我究竟要不要停止呼吸？」卡麥隆想了一下跟她說：「那就停止呼吸吧。」所以老蘿絲最後的確過世了。

回憶拍片過程，殺青戲讓卡麥隆最難忘，那場戲是鐵達尼號即將沉沒，船長在船艙等待死亡，水淹進船艙的畫面。當時他穿著整套潛水裝備和護膝，背著攝影機潛入水下15英尺，飾演船長的演員只背著備用空氣。開拍時幾噸水湧入把船艙的玻璃全部搗碎，水、玻璃碎片紛紛打在臉上，「我捕捉到那刻後，眼前一片黑，什麼都看不到，我甚至不知道演員的生死。」雖然已經是最後一場戲，電影拍攝就快完成，但卡麥隆心裡卻想著：「神啊，請帶我走吧。」後來2人被拉起，才確定彼此都安然無恙。

《鐵達尼號》25年前也在情人節前後上映，更創下當時連續在影廳播映8個星期的紀錄，票房口碑雙收，成為影史經典。被問到為何這部電影如此吸引人？卡麥隆認為對每個人而言，都會有不同的理由，「對年輕女生來說，也許她們有些人被李奧納多的外表所吸引，好吧，哈哈，可能有幾百萬美金票房是這樣來的。」《鐵達尼號》25周年重映版將於2月10日上映。