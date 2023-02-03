戰績高居東區第2的公鹿主場迎戰快艇的比賽，儘管客隊來者不善，最多取得高達21分領先，但公鹿這邊有著2屆年度MVP「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）全場54分、19籃板的完美表現，擊破由里歐納德（Kawhi Leonard）及保羅喬治（Paul George）所共築的堅強防守線，率領公鹿以106比105逆轉快艇豪取6連勝。

字母哥整個第4節轟下20分之多，比快艇單節團隊攻下的分數還要高，公鹿逐漸追回失分，終於在比賽剩下1分47秒時追平比數，再靠著字母哥的罰球超前比分，而快艇最後一擊交由里歐納德執行，但以往穩健的中距離跳投卻失手，宣告快艇吞下敗仗。

快艇兩大巨星手感欠佳，近期表現火燙的里歐納德此戰26投7中，只有17分外加11籃板、5助攻的數據，保羅喬治同樣僅37.5%的投籃命中率，攻下16分、6籃板及3抄截。快艇在剩下3分52秒時攻下團隊的105分，比數卻一直維持到最後都沒有更動，也就是說快艇在決勝時刻，竟然長達4分鐘的時間沒有分數進帳。

Giannis since the start of January:



33.1 PPG | 13.7 RPG | 5.1 APG



Bucks are 10-1. MVP? 👀 pic.twitter.com/Xf8biDs8kH — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023

Bucks star @Giannis_An34 is the 4th player over the last 40 years to record 54 points and 19 rebounds in a game, joining Luka Doncic (this season), Anthony Davis (2016) and Shaquille O'Neal (2000). @ESPNStatsInfo pic.twitter.com/GQSCSaiS75 — Marc J. Spears (@MarcJSpears) February 3, 2023

自從今年1月以來公鹿拿下10勝1負的戰績，如此亮眼的成績離不開字母哥的優質表現，這段期間他平均攻下33.1分、13.7籃板及5.1助攻。而根據ESPN記者史畢爾斯（Marc J. Spears）推特，字母哥成為聯盟近40年來，第4位能夠單場至少攻下54分、19籃板的球員，過去完成的選手包含2000年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、2016年的安東尼戴維斯（Anthony Davis）及本賽季的東契奇（Luka Doncic）。