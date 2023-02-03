歌壇天后李玟（Coco）日前遭爆加拿大籍老公Bruce三度出軌，讓她氣到搬離愛巢，夫妻倆處於分居狀態，日前曬出的近況照中，只見面容憔悴，身形更是明顯消瘦，沒想稍早竟曬出躺在病床上的照片，讓粉絲擔憂起她的健康狀況。

李玟稍早曬出躺在病床上的照片，旁邊還擺設許多醫療器材，只見她僅有左腳入鏡，腳踝還綁著繃帶，疑似受了傷，對此，她用中英文同時做出解釋：「就是害怕手術後不能像以前那樣跳舞，跳舞讓我快樂，暫時要逼自己乖，不能像以前亂動亂跳」，還附上吐舌的表情符號，看來等著靜養康復的這段時間，將暫時無法登台表演。

李玟曬出病床照，透露擔憂手術後的狀況。(cocolee IG)

李玟去年底曬出身上掛著引流袋及暴瘦剩42.3公斤的照片，健康狀況疑似亮紅燈，一月時更PO出和工作人員開會討論演唱會細節的照片，雖然對著鏡頭擺出甜笑，心情看起來似乎不錯，但雙頰凹陷，身形更是消瘦到宛如紙片人，引發諸多網友關心，對此，她僅低調回覆：「如果你只愛一個人的美，那麼這個愛不是真的，愛是愛他的心，他代表的是什麼。全新的我就是要做最真實的自己，感謝那些喜歡的，我感恩有你。如果不喜歡的也無所謂，謝謝參觀」。

近來傳出李玟婚姻狀況亮起紅燈，對此，二姊Nancy僅表示這是李玟的隱私，不方便回應私人事情，更強調她不說就是有自己的原因，還不忘呼籲所有人「你們就放過她支持她」。