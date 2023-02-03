猛要F-16戰機 烏克蘭會到手嗎

無論對烏克蘭，美國和北約（NATO）來說，如今他們已經有一套標準化的制式劇本。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，首先，基輔要求提供先進武器系統，而拜登政府說「不」，接著悄悄暗示，烏克蘭可以在一半的時間內，從歐洲鄰國取得同樣的武器。

然而，北約的歐洲成員國仍對美國前總統川普開口閉口說，要退出這組織感到痛心。也因此，除非美國和它們肩並肩，否則這些國家拒絕承諾，要冒著激怒俄羅斯的危險提供武器。於是在幾個月的猶豫後，拜登政府終於點頭，打開提供更多武器的大門。

其次是防空系統，拜登去年12底決定，要送「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統到烏克蘭。接著德國和荷蘭才宣布，也會送「愛國者」到烏克蘭。

接著是裝甲戰車，拜登政府1月才說，會提供烏克蘭布萊德雷（Bradleys）戰車，德、法也隨即跟進。同樣的，坦克也是這樣。拜登政府點頭，同意送美製M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克後，德國也同意提供「豹2」（Leopard 2）主力戰車。

這下輪到烏克蘭武器願望清單上的戰機了，基輔想要數十架F-16單引擎戰機，以提供設法收復失土的部隊空中支援，並保護各地城鎮免遭俄軍戰機攻擊。而拜登政府用的還是那套劇本，先是說「不」，而官員私下連忙說，那個「不」可能只是暫時的。