我國工會覆蓋率遭外界質疑過低，為了加速工會成立，勞動部訂定補助要點，補助工會、工會聯合組及相關人民團體，針對有意願籌組工會勞工辦理勞動教育每場次最高5萬元、一年最多可辦5場，此外，在工會成立後也補助新成立工會辦理勞動教育課程，最多可辦理2次，每場次最高也是補助5萬元。

據統計，2022年共有84家工會新成立並完成登記，其中包括19家企業工會、8家產業工會、56家職業工會及1家工會聯合組織。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞工有意願籌組工會，往往會擔心雇主排斥或不熟悉法規、資訊不足等籌組困難等挑戰，造成勞工放棄籌組，為協助勞工順利籌組工會，借重既有工會及民間團體經驗，勞動部訂定「勞動部輔導勞工籌組企業工會或產業工會補助要點」，補助人民團體輔導工會組成的工會、工會聯合組織及推動勞動事務相關的人民團體。

王厚偉說，除了協助籌組工會外，為使新成立工會盡速步上軌道，勞動部也訂定「勞動部補助新成立工會辦理教育訓練實施要點」，補助成立未滿一年的工會，透過教育訓練提升工會會員勞動意識、熟悉工會法相關法令及強化工會組織運作能力。

據勞動部統計，從去年至今為止，共有3個團體透過勞動部輔導勞工籌組企業工會或產業工會補助要點申請10萬8000元補助，也有2家工會藉由勞動部補助新成立工會辦理教育訓練實施要點申請5萬1000餘元補助。