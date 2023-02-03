新冠肺炎疫情期間，公共運輸受疫情影響減班，台中市議員鄭功進服務處近期接獲民眾陳情，指連接東南區與太平地區的242公車下午時段有2.5小時的空窗期，十分不便，要求恢復疫情前的班次量。交通局回覆，已請四方公司立即檢討評估242路逐步恢復下午時段發車班次，以滿足市民搭乘需求。

鄭功進提到，近期接收到許多民眾反映，連接東南區與太平地區的242公車班次，下午時段有將近兩個半小時的空窗期，該班公車不只方便沿線民眾前往中山醫，更是前往高鐵站的好選擇，且周邊的LaLaport開幕也增加許多搭乘需求，但班次卻不足。

交通局表示，因疫情期間市區公車搭乘率持續下降及客運業者駕駛員流失，四方公司在疫情期間申請242路線減班，但為因應疫情逐步解封及東區新設觀光商場情形，交通局已請四方公司立即檢討評估242路逐步恢復下午時段發車班次，以滿足市民搭乘需求。

不只班次空窗期過長，鄭功進表示，網路及站點公告的班次資訊與實際運行班次有落差，雖可利用手機APP查詢班次，但對不習慣用智慧型手機的長輩來說非常不便，雖因疫情期間調整班次，市府仍應該統一資訊，避免造成資訊混亂。

鄭功進強調，市府若以近期運載量評估是否恢復班次，恐無法滿足民眾實際使用需求，減班後造成民眾搭乘意願降低，市府應以疫情前行駛狀況為準，讓市民朋友可以逐步找回以往的搭乘習慣。

交通局說明，公車運量自2021年5月疫情爆發後，最嚴重時平日運量僅剩疫情爆發前的約1成5，後續運量逐漸回升，至去年3月回升到疫情前約7成，然去年4月疫情再次升溫，5月中下旬時高中職以下學校暫停實體課程，運量又降至疫情前5成，後續運量再緩慢回升，至去年底運量已回升至疫情前8成。