荔枝椿象近年大量危害荔枝、龍眼，還噴出腐蝕性臭液灼傷農民，3月將進入產卵產高峰期，監測發現西部地區荔枝椿象已有甦醒跡象，花蓮縣府今天提醒，種植龍眼的農友及台灣欒樹管理單位，及早防治並修剪過密枝條，及使用非化學農業「農皂」稀釋噴灑蟲體進行防治，儘早控制危害性。

荔枝椿象害蟲，每年3到5月產卵高峰期，在荔枝、龍眼、台灣欒樹等葉片上，常見10至14顆卵粒。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府動植物防疫所長周黃得榮說，荔枝椿象是1年1世代的害蟲，主要分成卵、若蟲及成蟲3個時期，每年3到5月是產卵高峰期，在荔枝、龍眼、台灣欒樹等無患子科的寄主植物葉片上，可見10至14顆聚集成塊的綠、黃色卵粒，約兩周即轉紅孵出若蟲，成蟲體形則是盾形黃褐色，胸腹部有白色蠟粉。

他說，3月中旬後氣溫回升，荔枝椿象也進入交配期，不過這段期間逢龍眼開花，不建議使用化學農藥，可釋放平腹小蜂寄生椿象卵進行生物防治；若是在若蟲期，則可以用植物皂素進行非化學農藥防治。

周黃德榮說，荔枝椿象也會於4至6月間，出現在台灣欒樹吸取細嫩枝條的汁液或交配，建議民眾修剪過密枝條，修剪及防治重點是樹冠最外層及矮的側枝或萌蘗，最好在9月花期前完成。

往年在吉安鄉及花蓮市、新城鄉相繼發現樁象蹤影，提醒民眾避免接觸及驚擾，若皮膚或眼部接觸，先及時清水沖洗後就醫。若需要使用化學藥劑防治，可向環保局洽詢；農友施藥技術指導，也可洽花蓮區農業改良場03-8521108或縣動植物防疫所03-8227431。