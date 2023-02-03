桃園市長張善政2日首度參與行政院會，張善政說，向中央提出要求，行政院長陳建仁回應相當正面。張善政轉述陳建仁說法，中央跟地方的配合絕對是超脫藍綠，而且他說會有讓大家超乎期待的一個良性互動。

張善政說，昨天有3個重點，第1個是中央統籌分配稅款的分配法規，已經年久失修，有必要檢討、重新修訂。第2，桃園有很多規畫中的捷運，正在中央審查，希望中央能夠支持，加速審查。第3，1月初桃園曾有大斷水，顯示桃園供水管的基礎設施管線老舊，希望經濟部責成自來水公司整個檢討一下桃園所有供水設施，希望能夠盡量降低停水的機率。

張善政也提到陳建仁回應非常正面，他轉述陳建仁說法，陳說，將來中央跟地方的配合絕對是超脫藍綠，而且會有讓大家超乎期待的一個良性互動。此外前桃園市長、行政院副院長鄭文燦也給他建議，包含捷運路線的優先次序，可以循序漸進，也審量市政府的財政。

至於水管老舊，經濟部也說明，除更換水管外，也著手附設一些新的備援管路。這些提3個重點，都有接受到相當正面的回應，非常謝謝他們。