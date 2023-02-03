「藍營空戰天后」國民黨台北市議員徐巧芯，宣布投入台北市松信選區立委初選，並透露現任立委費鴻泰4年前尋求她支持時，曾承諾未來會交棒給她，如今這個承諾「看起來無法繼續進行」。費1日回應，尊重任何人的發言，國民黨會有遊戲規則，並強調自己在國民黨最艱困時都打敗對手，「我的競爭對手永遠只有我自己」。此說法引熱議，大批藍營支持者相當激動，希望費能針對徐的說法回應，否則恐損個人政治誠信。

徐巧芯1日表示，費鴻泰4年前尋求她支持時，曾承諾未來會交棒給她，還對她說「這可能是我的最後一屆了」，未來會打算、可能考慮交棒給她，甚至敬了她一杯酒說「敬未來的立法委員」。徐強調，雖然這個承諾「看起來無法繼續進行」，但她不會太介意，「互相尊重，一起好好競爭」。

費鴻泰隨後受訪時回應，他在國民黨最艱困的2016年以及2020年都打敗對手，且每個禮拜六、日都在市場服務，28年沒有停過，所有會勘、協調會都自己參加，他只爭取選民的支持，「我的競爭對手永遠只有我自己」。

兩人的隔空對話引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「如果費委員真的有這麼承諾，那現在這表現真的很不OK」、「所以是本來承諾交棒後來又覺得還想繼續幹嗎？支持徐巧芯公布更多內幕」、「政治最講究誠信，費委員到底有沒有承諾？希望針對這個問題說清楚」、「雖然覺得徐巧芯恐怕會呷緊弄破碗，但若費鴻泰真的曾承諾，也難怪徐會不爽了」、「完全同意國民黨，應該立即完成世代交替！」