唐振剛（右）、李千娜體驗採菱角。（八大提供）

李千娜挑戰攀上6層樓高的大樹。（八大提供）

八大《世界第一等》本周節目李千娜跟著主持人唐振剛走訪中台灣，2人挑戰釣金錢鰻、攀樹、洗文蛤及採菱角；懼高的李千娜原以為要攀上6層樓高的大樹是最大挑戰，但最後竟是金錢鰻讓她嚇得花容失色。

出發前，唐振剛提及「金錢鰻生性兇猛，還會主動攻擊，習性有如眼鏡蛇。」直到親眼見到金錢鰻，李千娜驚恐地形容：「像在華西街抓蛇！」看著李千娜只敢伸出一隻指頭觸摸金錢鰻，唐振剛帥氣地一把抓起金錢鰻向李千娜靠近，嚇得對方忍不住激動大叫：「我揍你喔！」唐振剛趕緊道歉：「對不起，是我不對，畢竟哥難得遇到妹仔，總要調皮一下。」

李千娜首次與《世界第一等》出外景，她以素顏出場，笑說：「這是我有史以來最素、最簡單的一次，我完全沒有上妝，有瑕疵就有瑕疵，反正就是最自然的一面。」原本以為女神會穿著打歌服、戴滿飾品來上節目，唐振剛一看到本人，「沒想到她真的來的很自然。」這趟行程兩人要嘗試攀樹體驗，唐振剛誇準備攀樹的李千娜：「有一種安潔莉娜裘莉的感覺。」

雖然李千娜一臉恐懼，自稱「膽小鬼」，仍敬業的站在樹上直到拍攝結束；事後李千娜坦言當下其實很想哭：「要踩到樹上的那一剎那，我立刻感受到很高，當下超想哭，又不想讓大家覺得是不是在做效果，而且看到唐振剛拿著攝影機還離我很近，又想說那個斗大的淚珠掉下來的話會很尷尬，也怕唐振剛不知怎麼反應…」

相對艱難的任務結束後，在洗文蛤、採菱角時，李千娜如釋負重般，甚至會與達人開玩笑，像是在與唐振剛進行人工篩選文蛤時，兩人手法力氣過大，看得達人膽戰心驚，緊張的大喊：「好可怕，會壞！」李千娜卻一派輕鬆開玩笑說：「我們在趕單啦！」此外，在拍攝採收菱角時，李千娜一度不小心踉蹌跌入菱角池，不以為意的她還自虧：「我在示範啦！」《世界第一等》每周六晚間8點在八大綜合台播出。