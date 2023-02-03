富邦悍將公布2月分自辦熱身賽行程，共有8場比賽，其中26、27日將與經典賽古巴隊進行交手，12日首場自辦賽將在嘉義市棒球場進行藍白對抗賽，屆時會開放球迷進場。

12日比賽當天球迷購買「100元驚喜包」，即可獲得「精美商品」一份並加贈入場券，當天也會有富邦商品車到嘉義市球場為球迷服務，也會舉辦簽名會。開放入場時間為中午12點，場內開放飲食，用餐完畢後請儘速戴上口罩，球場內僅開放二樓內野觀眾席。

賽程如下

2/12(日) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠嘉義市（無轉播、開放進場）

2/13(一) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠稻江基地（無轉播、不開放進場）

2/17(五) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告）

2/19(日) 13:00 富邦悍將 vs. 中華隊 ＠斗六 （依主辦單位公告）

2/21(二) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告）

2/23(四) 13:00 富邦悍將 vs. 樂天桃猿 ＠嘉義縣（依主隊公告）

2/26(日) 12:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊（依主辦單位公告）

2/27(一) 19:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊 （依主辦單位公告）