一名女網友陪男友面試時誤將八點檔男星江宏恩認作怪人。（資料照/三立提供）

許多人面試時會遇見很多特別經驗。一名女網友在臉書上分享自己陪同男友到電視台面試的經驗，抱怨在等待面試時遇見一名奇怪的男子，男子自己坐在角落碎念，還不停吃著零食，讓她氣得偷拍PO網抱怨，然而貼文曝光後，有眼尖網友點出這名男子竟是八點檔大咖男星江宏恩，也紛紛指責女網友的偷拍行為。

一名女網友在臉書《爆怨公社》中發文表示自己陪男友到電視台面試，在等待面試的過程中見到一位男子窩在角落，原PO指出這位男子一邊吃東西一邊碎念，她氣憤表示「完全都不覺得會影響旁邊的人」更透露這名陌生男子還詢問倆人「要一起吃嗎？」一連串的行徑讓她感覺「這個人很誇張」，更直呼「面試遇到怪人超級無言的說」。

沒想到貼文曝光後，眼尖的網友紛紛指出這名男子並非怪人，而是「八點檔大神」江宏恩，這名女網友不僅討拍失敗，還因為偷拍又恣意批評他人遭到不少網友怒轟，有人點出「妳才超級無言吧還無腦⋯⋯就“電視台”面試了，坐的當然是演員不然是隔壁老王嗎？」、「八點檔大神居然不認識？」、「他看起來很像某個藝人，而且他碎碎唸應該是在背台詞吧！他好心問你還被po文」、「連江宏恩都不認識還想搞公審⋯妳不知道人家演藝圈資歷跟輩份比你身高還高嗎」、「江宏恩感覺很親切耶，還問樓主要不要一起吃，話說身材維持的很好」、「如何讓男友失業篇」、「建議你陪男友去面試時發文要注意，明明在電視台就會有很多前輩，你不知道對方也就算了還這樣發文感覺蠻沒有禮貌的」、「人家是專業演員 後臺背台詞很正常」；也有人認為這名女網友在反串，表示「這是反串文嗎」、「反諷要註明啦」。