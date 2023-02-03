行政院長陳建仁自中研院借調，原職月薪高達新台幣約50萬元的特聘研究員採留職停薪，引起諸多批評，在野黨則強力訴求其放棄資格。但依照相關法源，《中央研究院組織法》提及特聘研究員資格，此法又是依據《中華民國總統府組織法》所制定，學界人士認為，除非中華民國滅亡或修憲，否則陳建仁如果沒有主動辭職或退休，這起職務將受到國家保障，能持續擔任並領薪水。

根據《中央研究院組織法》第15-1條規定：「中央研究院因各研究所學術發展需要，得在前條研究人員以外，置特聘研究員，其資格由本院定之」，而同法第1條也敘明：「本法依《中華民國總統府組織法》第17條規定制定之」。

一名社會人文領域年輕學者表示，依照上述相關法令來看，中研院隸屬總統府管轄，總統又依據《憲法》行使職權，很明顯地，特聘研究員一直受到政府國家保障，「陳建仁那個終身特聘研究員職位，除非修憲或者中華民國滅亡，否則是不會被撤銷的。」

而對於在野黨呼籲陳建仁放棄這項學術終身職，該名年輕學者認為，實則並不容易，「問題出在現行體制沒有機構能管到中研院，只有他自己要求退休，但是無法褫奪。」

一名熟稔中研院人事制度的學術界人士說，院方即便規定，獲選為特聘研究員必須具備諾貝爾獎「級」的學術表現，但資格如何認定，卻沒有明確說明，「擺明就是政府讓中研院自己去玩，上級就是總統，中研院就是獨立王國。」

該名學術界人士也說，而這些能夠具有特聘研究員資格的學者，大多在學術界很有地位，在學界與中研院內也必然有著綿密深厚的人脈，「根本沒人能動他們，好比無敵鐵金剛，除非犯法，否則不可能離開特聘研究員職務。」