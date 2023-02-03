南部水情嚴峻，高雄暫停支援越域引水供水給台南。台南市長黃偉哲說，台南去年11月就轉為黃燈，2個月來節省不少水，這部分對台南影響不是很大。他也說，台南有水庫但沒水源、高雄有水源但沒水庫，而屏東水源更為充沛，唯有南高屏東合作才能解決問題，或至少舒緩嚴峻水情。

黃偉哲說，台南因應水情得宜，去年11月就已經轉為黃燈，2個月下來節省不少水，目前嘉義、台南有2萬公頃水稻休耕，1年可節省1億5000萬噸至1億8000萬噸用水，如果沒休耕的話，我們的水庫現在已經沒水可用，估計撐到7、8月沒問題，因此，即使高雄暫停越域引水，目前對台南影響還不是很大。

黃偉哲也呼籲民眾要節約用水，非飲食相關洗車洗馬路可使用再生水。他說，台南去年底配合中央提前因應抗旱節水，民生用水夜間減壓供水、停止非必要用水，截至去年12月，用在道路清洗、植栽澆灌的回收水的日平均使用量，較2021年大旱時，增加了2700噸。