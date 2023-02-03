農曆春節前夕，為協助失蹤人口回家團圓，台中市政府警察局今年訂定「協尋失蹤人口返家團圓執行計畫」，請各分局落實所轄失蹤人口查尋，經統計轄區15個分局於加強重要節日安全維護工作期間，共幫助242個家庭找回走失的親人，順利返家團圓。

台中市政府警察局指出，今年元旦當天，清水分局梧棲分駐所接獲報案，7旬婦人離家未歸，警最後尋獲老婦人趴在成堆的廢鐵小山，通知家屬帶婦人返家；農曆年節將近，雲林縣1名失智症父親因「很想女兒」警利用科技偵防平台循線查出其女兒資訊，通知回家探望父親。

另太平警分局新平派出所，上個月初受理民眾報案女兒離家出走，疑有輕生傾向，警方找到17歲周姓女子，周女稱，他與家人為了交友因素意見不合，負氣離家，與家人斷了聯繫，員警不斷勸說，周女答應返家與家人團圓，其家人相當感謝。

台中市政府警察局表示，警察局各分局所轄定期訪查失蹤人口家屬，了解失蹤人可能去向，並協助失蹤人口返家團圓，讓失蹤家庭重回溫馨與愛的小窩；為加強老人走失案件查尋，警方呼籲民眾可向市政府社會局及民間社福團體申請愛心手鍊，以利失蹤者被尋獲時之身分辨識。

另協助有走失風險之失智長者及精神病患身分辨識，台中市警局長李文章指示刑事鑑識中心及各分局，加強辦理民眾自願捺印指紋服務，凡符合申請資格者，可自行至警局刑事鑑識中心或各分局（偵查隊鑑識小組）申請；累計10人以上，可向警局申請派員前往該社團辦理指紋捺印。