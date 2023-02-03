北韓除了向俄羅斯提供軍火，也計畫派遣勞工前往烏東佔領區協助重建工作，原本預計在去年11月就要實施，不過有知情人士透露，由於俄軍戰況並不樂觀，平壤決定延遲這項計畫。

根據《每日北韓》（Daily NK）引述北韓內部不具名消息來源，指出金正恩計畫「以工換匯」，將一批北韓勞工送往烏東佔領區工作，以緩解國際制裁帶來的經濟壓力。而執行這項計畫的前提是，俄羅斯能「快速結束戰爭，並擴大佔領區」，但現實卻正好相反。

該匿名人士表示，除了把工人送過去，「也需要運送重型機械和補給，但目前的狀況不夠好」。

另外則有消息指出，俄羅斯境內的北韓貿易公司已在上月20日接獲指令，要求派遣員工前往烏東地區。據稱，這些人的身分多半是軍人或警察，比起平民更能保護自己，也更容易被掌控。第一批動員人數估計有3到5百人，最快可能在2月中旬到3月之間，就會抵達烏東地區。