北韓除了向俄羅斯提供軍火，也計畫派遣勞工前往烏東佔領區協助重建工作，原本預計在去年11月就要實施，不過有知情人士透露，由於俄軍戰況並不樂觀，平壤決定延遲這項計畫。

根據《每日北韓》（Daily NK）引述北韓內部不具名消息來源，指出金正恩計畫「以工換匯」，將一批北韓勞工送往烏東佔領區工作，以緩解國際制裁帶來的經濟壓力。而執行這項計畫的前提是，俄羅斯能「快速結束戰爭，並擴大佔領區」，但現實卻正好相反。

該匿名人士表示，除了把工人送過去，「也需要運送重型機械和補給，但目前的狀況不夠好」。

另外則有消息指出，俄羅斯境內的北韓貿易公司已在上月20日接獲指令，要求派遣員工前往烏東地區。據稱，這些人的身分多半是軍人或警察，比起平民更能保護自己，也更容易被掌控。第一批動員人數估計有3到5百人，最快可能在2月中旬到3月之間，就會抵達烏東地區。

文章來源：Pyongyang delays sending of workers to eastern Ukraine due to security concerns
文章來源：N. Korea orders trading companies in Russia to select personnel to send to Ukraine

外媒曝：中情局要烏割地20％換停戰 白宮回應了
加速援烏！法國送出這款防空利器
布林肯訪北京 白宮：將討論俄烏戰爭等議題
#北韓 #朝鮮 #俄羅斯 #烏東 #佔領區