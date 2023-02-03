福特表示，晶片短缺等供應鏈問題和生產的不穩定性，導致成本攀升。

福特公布2022年第四季營收年增16.7%，為440億美元。淨利年減89.4%，為13億美元。經調整後，每股盈餘為0.51元，不如市場預期的0.62美元。

2022年全年營收成長16%，為1581億美元。全年調整後稅前獲利為104億美元，低於福特在第三季底預估的115億美元。全年虧損達20億美元。

執行長Jim Farley表示：「我們的表現本應更好，但因執行問題，導致全年錯失近20億元獲利」。

該公司預估2023年調整後稅前獲利介於90億～110億美元，並預期今年自由現金流將大幅減少。該公司表示將加速降低成本。

財務長John Lawler表示，福特第四季汽車銷量較預期短少10萬輛，主要因公司無法取得足夠的車用晶片，他形容要拿到晶片如同一場「肉搏戰」，汽車產業使用的較大、較成熟的晶片，產能仍然吃緊。

Lawler並表示，福特今年打算將自由現金流的40%～50%還給股東。該公司預期今年調整後自由現金流將從去年的91億美元下滑至60億美元左右。