安碁資訊今股價漲停以133元收盤，創去年8月以來新高價。

根據美國主要交易市場之一的那斯達克旗下董事會卓越中心調查指出，2022年首兩季美國上市公司已經因為資訊安全的網路犯罪損失高達1.4兆美元，「資訊安全已經超越了法律合規問題，成為對市值、股東價值產生重大影響的環境、社會及治理（ESG）基準。」隨著道瓊永續發展指數（DJSI）及國內外各種永續獎項，開始將資安管理納入評比項目，資訊安全儼然已成為投資人評估企業能否永續經營的關鍵指標之一。

安碁資訊一直致力於資安技術領域之創新，累積豐富的資安事件處理經驗，以成為資訊安全守護者的願景來強化企業的資安韌性。為善盡推廣企業社會責任，透過子公司安碁學苑提供免費CSR資安講堂線上課程，將資安技術轉化為資安防護知識推廣至全國，每個機關單位可以擁有30個線上帳號。線上課程內容包含資訊安全治理概論、社交工程防範與行動裝置與App安全等課程。

安碁資訊旗下子公司安碁學苑，為滿足上市上櫃公司符合資通安全管控指引，同時依據企業內部不同職務層級與類別的所有成員，規劃一系列的主題課程，協助企業所需的資訊安全職能需求，藉由資安教育的主題課程培養，建立企業內部員工所需的資安觀念與職能基礎，進一步建構企業組織的資安文化，面對日新月異的網路威脅新挑戰。