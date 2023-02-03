瑞士國會議員來訪引恐嚇 外交部籲以禮相待、保持理性 16:032023/02/03 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部昨天宣布瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5日訪台，外交部長信箱隨即收到民眾揚言將在松山機場隨機投擲汽油燃燒瓶等恐嚇內容。外交部對此至表重視，並已將相關情資通報內政部警政署及台北市政府警察局等相關機關查處。 桃園捷運公司網站的旅客信箱今天上午也接獲一封恐嚇信，瑞士訪問團抵達台灣時，將在A1台北車站月台投擲汽油瓶，並持匕首隨機捅刺、割喉殺人 外交部表示，國外政要來訪展現對台灣的支持，國人應以禮相待；少數人士即使有不同意見，亦至少應保持理性，切勿以身試法。 #外交部 #瑞士 #恐嚇 #國會議員 #訪問團 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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