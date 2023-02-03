外交部昨天宣布瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5日訪台，外交部長信箱隨即收到民眾揚言將在松山機場隨機投擲汽油燃燒瓶等恐嚇內容。外交部對此至表重視，並已將相關情資通報內政部警政署及台北市政府警察局等相關機關查處。

桃園捷運公司網站的旅客信箱今天上午也接獲一封恐嚇信，瑞士訪問團抵達台灣時，將在A1台北車站月台投擲汽油瓶，並持匕首隨機捅刺、割喉殺人

外交部表示，國外政要來訪展現對台灣的支持，國人應以禮相待；少數人士即使有不同意見，亦至少應保持理性，切勿以身試法。