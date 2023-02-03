不少人都趁著過年期間買刮刮樂試手氣。一名網友表示，日前他拿著中獎的刮刮樂去銀行兌獎，不料門口的服務人員居然高喊「你中大獎喔」，還直說他中了500萬元，讓這名網友瞬間變成全場焦點，不過真相曝光後，讓其他網友忍不住會心一笑，直說：「把那個人的嘴巴貼起來」。

「皇天不負苦心人！」原PO在論壇《Dcard》興奮發文，表示自己在過完年後買的刮刮樂終於幸運中獎，而且還是「刮500中500」，由於他不慎將兌獎的QR Code和序號刮壞，導致業者的機器無法辨識，因此只好特地跑一趟銀行兌獎，且還得等待幾個工作天才能領到錢。

讓原PO傻眼的是，他到銀行和門口服務人員表示想要兌獎時，對方竟然用超高分貝的音量喊，「你中大獎喔！」瞬間引來全場民眾關切的目光，嚇得他趕緊解釋，「500而已」，不料對方又再喊，「500萬還而已！」超尷尬的場面讓原PO不禁笑說：「差點失去人身安全」。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑說，「把門口那位人員嘴巴貼起來」、「這戲碼也太尬了XD」、「好好享受旁這難能可貴的異樣眼光」、「真的笑出來，但起碼沒賠錢啦」、「等收到錢再去刮一張，把500萬拿回來」。