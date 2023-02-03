去年九合一大選，民進黨北北基桃四縣市候選人連線提出1200月票政策，在昨日的行政院院會上，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政都提出希望中央擴大交通補助。蔣萬安3日表示，這是刻不容緩的議題，希望中央能兌現當時的承諾。

蔣萬安今下午出席民間捐贈2輛小型復康巴士典禮，會前受訪被問及昨日行政院會談話內容，其中談及1200月票，蔣萬安表示，昨天他是第一個發言，並提出來北北基桃月票計畫，希望能夠減輕通勤朋友負擔，以及鼓勵大家搭乘交通運輸工具，緩解交通壅塞。

蔣另提及，從低碳永續、城市成本、交通效益等角度來看，這都是刻不容緩的議題，所以很希望中央也能兌現當時的承諾，大家中央地方通力合作，能夠真正地來達到目標，減輕通勤朋友的負擔。

另高雄市長陳其邁今上午抱怨，高雄市土地面積是台北市11倍大，統籌分配稅款卻對高雄很不公平，對此蔣萬安表示，昨天院會的確對於統籌分配款有很多的討論，各個縣市長也都提出大家的意見跟看法，中央當然也有他們的想法，未來中央也會邀集相關部會來再召集做相關的研議。

而新任內政部長林右昌宣示，未來內政部將扮演積極角色，近期將與蔣萬安一起視察大巨蛋，與北市府合作。蔣萬安則表示，他上任以來就很有效率的處理大巨蛋，屆時也會邀請球員來實際地座場地測試，透過他們反饋，再做相關的修正跟調整，所以接下來再試營運的時候，不只林右昌部長，也歡迎市民朋友一起前來大巨蛋。

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