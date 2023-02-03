亞德客趕在3日下午舉行法說會前公布，自結1月合併營收人民幣近3.26億元，年減27.41％；折合新台幣計價近14.58億元，年減幅26.27％，其中電池行業、能源照明設備之出貨有較高的增長率。

亞德客指出，中國大陸過年假期工作天數較少，部分客戶讓員工在假期前提早放假，導致1月出貨較低，不過1月接單金額持續高於出貨，整體市場需求應仍屬於健康狀態。雖然未來出貨仍可能受到疫情狀況不確定的影響，但亞德客對2023年度的營運偏向樂觀。