春季賞花去！武陵農場櫻花季下周二（7日）登場，花季頭2周周末的「賞櫻專車」幾乎銷售一空，預測花況高峰的第2周的平日預售也近9成；客運公司至今已經追加75班次、3000座位，建議民眾選擇非假日上山賞花。

營運台北與宜蘭出發、5條賞櫻專車路線的國光客運表示，元月7日「賞櫻專車」開賣以來，花季頭2周周末幾乎預售一空，已經把有經驗的專業駕駛人力全數派上，平均每2分鐘密集開班，預售情況相當熱烈，都只剩下零星座位；連第2周平常日也有9成訂位；至於最後一周周末228連假，但因為民眾保守預期花況接近尾聲，仍留下較多空位。

國光客運表示，花季頭2周周末假日增班空間有限，周間平日則會因應售票情況機動再增開班次。目前已經追加75班次、3000個座位。建議民眾選擇非假日上山賞花，不用人擠人，遊憩品質比較好。

武陵農場櫻花季將有疏運管制，除了持有通行證住宿遊客，一日遊限團客與搭乘公共運輸散客進場。國光客運表示，疫情緩解愈趨明顯，再加上今年繼續維持零售端票價回饋乘客，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票只要450元，十分經濟實惠。

武陵農場素有「櫻花博物館」美譽，栽種有特有品種「粉紅佳人」一萬七千多株，是全台種植規模最大的粉紅色櫻花。國光客運武陵賞櫻專車自2月7日至28日共計22天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等5地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及統一7-11、全家、萊爾富三大超商購票。