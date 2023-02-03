美國官員週四說，五角大樓正在追蹤一個在美國上空飛行的疑似中方的間諜氣球。美國已與中國大陸官員「緊急」接觸，溝通情況的嚴重性。中國大陸外交部今日下午回應，在事實搞清楚之前，猜疑和炒作無益於問題的妥善解決。

在北京，外交部發言人毛寧說，正了解核實情況，呼籲雙方能共同冷靜謹慎處理。她強調，中方一貫遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。

據路透社，一名不願透露姓名的美國高級國防官員說：「這枚氣球的目的明顯是為了監視。」這名官員說，這枚氣球幾天前進入美國領空後，美國一直在追蹤，包括出動載人軍用飛機觀察。

該官員還表示，美國軍方高級領導人曾考慮在蒙大拿州上空將其擊落，但最終建議不要這麼做，因為碎片可能帶來安全風險。

中共官媒《環球時報》引述專家稱，美方的相關指控欠缺依據，探空氣球從中國大陸本土飛往美國的可能性很小，在美國上空從事監視活動更是無稽之談。