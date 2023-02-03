行政院長陳建仁自中研院借調，原職月薪高達新台幣約50萬元的特聘研究員採留職停薪，引起諸多批評，但特聘研究員職務受國家保障，除非他自己辭職，否則將沒有外力能讓陳建仁離開這項高薪的學術職位。公務人員協會前理事長李來希認為，陳建仁已是名利兼收，既然上任閣揆，理應好好做事，但現在就是「缺乏智慧，留著尾巴給人家打」，讓民進黨都難以為他辯護。

公務人員協會前理事長李來希表示，陳建仁上任行政院長迄今，不敢正面回應特聘研究員的相關爭議，但他根本跑不掉，接下來到立法院備詢的時候，一定也會被立委追問，無從迴避。

李來希認為，今天的陳建仁可說是名利兼收，既然上任閣揆，理應好好做事、為人民服務，但現在就是「缺乏智慧」，回想起當時修改年金政策時，直說年改後他的月退從10萬減到6.3萬已是足夠，強調他所追求的是簡樸的生活，如今卻不願意放棄50萬月薪的職位，「就是很在意這筆錢，也太在意權位，才會留著尾巴給人家打」，民進黨都難以為他辯護，最好的做法還是建議辭去特聘研究員，就不會有這些冷言冷語。

李來希還提到，陳建仁過去不斷對外強調自己深愛學術研究，但卻6次進出中研院，可見絕大多數的時間都在當官，「天下有這麼好的事」，這次既然他再以借調的方式離開中研院，代表1年多之後，再重返研究職務，但屆時已高齡73歲，「實在不懂年紀大了，還能夠創新研究出什麼？」