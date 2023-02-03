宏亞由早期就開始持有藥華藥持股，持股成本很低，為了怕生技波動太大，所以列在財報其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益項目中，沒有處分損益。

這回處分後，宏亞仍持有集保流通股數1,038張，還有3年內不得自由轉讓的私募股1,271張，整體對藥華藥持股比例已經降到1％以下。