現在薪水凍漲，物價不斷攀升，生活越來越不容易。近日一名人夫翻出9年前的薪資單，只見他的薪水扣除勞健保後實拿28K，當時他的老婆擔任家庭主婦，兩人還有一個孩子要養，生活雖然少有休閒娛樂，但依舊過得下去，貼文曝光後在網路上引發討論。

一名網友分享9年前薪資單引發討論，當時他僅領28K卻能養一家三口。(圖翻攝自爆廢公社二館)

台中一名人夫在臉書粉專《爆廢公社二館》貼出103年某月的薪資單，只見他當時薪水是1萬8560元，再加上休假補助費、伙食及加班費等，扣除勞健保實際只領到2萬8808元，讓他不禁困惑表示，妻子那時在家當家庭主婦，兒子不到1歲，他們還在外租房子，「真不懂…那個時候怎麼活過來的」。

原PO進一步提到，103年時他們沒有買車，代步工具都是公車或機車，平時就帶孩子到不用買門票的地方玩，「其實生活過得去，只是看怎麼過，我們那時沒什麼娛樂，不要說吃大餐，連10元玩娃娃機都省下來給小孩」，而目前他們是雙薪家庭，雖然生活沒有很好，但還過得去，生活品質也比10年前好很多。

貼文獲得5千名網友按讚，表示「以前物價低，一碗切仔麵20元，3萬很好用了，現在都漲1倍了」、「現在的1千元買不到什麼了，3萬薪資我可能過不下去」、「之前物價沒漲那麼誇張，這2年原物料一直上漲，通膨再加上升息，錢就越來越薄了，東西價格變貴，房貸利率變高」，還有人表示妻子願意同甘共苦更是難能可貴。

另外也有不少苦主分享類似經歷，「我那時候也是家徒四壁，夫妻倆一起扶持起來，現在越來越好」、「106年我住在桃園，薪水28K再扣勞健保，不只要繳房租15K，還有兩個人的學貸，一個人工作要養三個人」、「民國98年我剛上班，也才2萬7500元，沒什麼娛樂，更別說養小孩、買房、買車，只能努力深耕、慢慢加薪」。