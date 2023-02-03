新冠肺炎死亡數今創下203天以來新高，達到105例，衛福部心理健康司今宣布，原訂1月31日截止的醫事人員、染疫死亡者家屬心理健康支持方案，將延長實施至7月底，每人每次補助2000元，合計6次。整體方案共可服務1萬2000人，截至去年10月底，已有約1000人使用。

為守護防疫第一線醫事人員身心健康，並支持陪伴新冠肺炎染疫死亡者家屬，衛福部去年起推動「醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案」，自去年8月中旬起，補助每人6次免費心理諮商服務，每次2000元，若超出2000元，經民眾同意後，由個人自行負擔。

心理健康司視察林軒立指出，目前新冠肺炎疫情尚未結束，仍然會有影響的餘波，因此心健司決定延長心理健康支持方案的實施期限，原訂今年1月31日截止的方案，將延長至今年7月31日止。

林軒立表示，去年8月18日至10月31日為止，相關方案合計服務了約1000人次，整體共可服務1萬2000人。目前國內共有325家合作的心理諮商機構，其中214家可提供通訊心理諮商服務，提醒醫事人員及染疫死亡者家屬至衛福部公布的機構名單，預約心理諮商服務（網址：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4740-71615-107.html），呼籲有心理需求者勇於求助。

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