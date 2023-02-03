【全程字幕】被吃豆腐？陸媒爆將親賞「上海花燈」 蔣萬安回應了

台灣燈會「儂好上海」花燈被議員指出加派警力維護，也有陸媒指台北市長蔣萬安會親自去看上海花燈。北市觀傳局長陳淑慧3日上午說明，市府目前無接獲市長參觀上海花燈的相關行程。不過蔣萬安3日下午態度開放，不認為被陸媒「吃豆腐」，蔣表示，各個展區都規劃得滿漂亮，他有機會都可以到各個展區能夠盡量看看走走。

蔣萬安今下午出席民間捐贈2輛小型復康巴士典禮，會前受訪談及台灣燈會的上海花燈區，蔣萬安表示，這次燈會各展區都有相關的安全維護規劃，會配合工作人員來執行，倘時間允許他都希望有機會能夠到各展區去看看走走。

媒體追問是否會覺得被陸媒「吃豆腐」，蔣萬安笑稱「其實還好」，各個展區都規劃得滿漂亮的，他也真的很希望有機會可以到各個展區看一看走一走。

另外針對議員秦慧珠稱此次燈會8億預算史上最高，蔣萬安表示，台灣燈會台北市編列了5.8億的預算，中央編列了大概2億多，很精確的數字我也請觀傳局相關局處，提供給議員。另被問及經費花在哪邊？蔣表示，這次的展區不是再像過去一樣限制在一個區塊，是一個城市光廊的概念，後天2月5日開幕儀式，歡迎大家前來參觀。