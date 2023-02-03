一名男網友近期與未婚妻到飾品店挑結婚對戒時，竟然在店裡巧遇前女友與男友，當場遭前女友狠酸「買不起鑽戒」，未婚妻一氣之下要求櫃姐改拿鑽戒，而他迫於無奈只好忍痛下訂，事後卻十分苦惱「該咬牙買下去？還是等女友氣消了再去換成對戒就好？」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，他今年30歲，準備跟交往5年的女友結婚，日前2人一起到店裡挑婚戒，沒想到竟巧遇他在大學時期的前女友及現任男友。

原PO表示，好巧不巧，2對情侶剛好預約到同個時段諮詢，而且就坐在隔壁桌，雙方在很詭異的氣氛中開始挑選，沒想到前女友突然隔桌開酸「只買對戒喔？對啦！鑽戒比較貴，XX應該買不起吧？看他的收入要買這…應該蠻難的齁」，原PO女友見狀當場爆發，反嗆「是關你什麼事啊？你要貴的叫妳男友買啊！看他願不願意花錢買給你這個臭O婆」，現場空氣頓時凝結，櫃姐也流露出尷尬神情。

此時，前女友再度嗆聲，叫櫃姐拿更貴的鑽戒出來，原PO看了一眼心想，「X北，那顆大概有50分吧，保守估計至少10萬以上！！」，雖然那枚戒指是真的是超漂亮又華麗，但價錢確實也讓他嚇傻。

就在原PO想找機會撤退時，女友竟然不甘示弱地要求櫃姐也拿同款鑽戒，並轉頭瞪他，「女友平時個性很溫和，第一次看到她這麼兇，當時我真是害怕極了，但迫於她強大的氣場，只好忍痛接受跟櫃姐下訂」。

原PO透露，下單後他非常苦腦，因此發文詢問網友「請問大家我是該咬牙買下去呢? 還是等女友氣消了再去換成對戒就好，因為結婚還有很多費用要花…」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛表示「建議你…如果總預算不足，就別硬撐，你是娶老婆，鑽石買了又不見得保值。為了結婚還要爭一口氣，那還不如等你口袋夠深、財大氣粗時，再結吧」、「蛤，那不就前女友跟現任女友都要戴同款婚戒結婚？我真的是不會想跟前女友做一樣的事欸」、「是男人就買了，女生不可能在這種事情上認輸，尤其是對上囂張的前女友」、「女生就是幼稚，自己的男人愛你就好了，有必要去比這個嗎，男人好難」。