高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）等在報告中指出，大陸境內需求增長約5％，便有望帶動其他經濟體的出口表現，亞太地區以外的經濟體受惠程度較緩和，而國外服務需求的復甦，尤其是國際旅行，亦會適度推動全球經濟增長。

高盛估計，雖然大陸重啟將改善供應鏈瓶頸，有望使美國核心通膨下降0.1個百分點，但上述影響會被更高的需求所抵消，預計可能反使美國整體通膨提升0.5個百分點。