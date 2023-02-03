高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）等在報告中指出，大陸境內需求增長約5％，便有望帶動其他經濟體的出口表現，亞太地區以外的經濟體受惠程度較緩和，而國外服務需求的復甦，尤其是國際旅行，亦會適度推動全球經濟增長。
高盛估計，雖然大陸重啟將改善供應鏈瓶頸，有望使美國核心通膨下降0.1個百分點，但上述影響會被更高的需求所抵消，預計可能反使美國整體通膨提升0.5個百分點。
高盛發表報告指出，大陸較外界預期提早重新開放，經濟增長勢必加速，將溫和提振全球經濟增長，對通膨也會產生更溫和增長的效益。若大陸國內需求完全恢復，應可將2023年全球GDP提升約1％，但相信進入2024年後影響程度將會減弱。
高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）等在報告中指出，大陸境內需求增長約5％，便有望帶動其他經濟體的出口表現，亞太地區以外的經濟體受惠程度較緩和，而國外服務需求的復甦，尤其是國際旅行，亦會適度推動全球經濟增長。
高盛估計，雖然大陸重啟將改善供應鏈瓶頸，有望使美國核心通膨下降0.1個百分點，但上述影響會被更高的需求所抵消，預計可能反使美國整體通膨提升0.5個百分點。
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