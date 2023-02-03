和成則表示，隨著新創陶瓷產品出貨比例提升，獲利能力將可增加。

大陸市場已成為台玻主要營收來源之一；台玻指出，去年因大陸清零造成市場需求大降，造成整體營運大幅衰退。今年在大陸解封後，第一季為農曆假期、工作天數仍少。進入第二季後，隨各項工程開工及需求復甦，預期營運會有明顯成長。

冠軍指出，由於大陸子公司因營運移轉至海鷗冠軍合資公司(不屬於合併主體之一)，所以大陸地區銷售大幅減少。再加上國內市場因受工程普遍缺工有延後訂單交期情況，影響約有數億訂單順延至2023年，使得去年營運衰退。

冠軍對今年第一季保守。不過，隨進行產品銷售組合調整等優化政策的推動，冠軍預期，第二季起就可恢復正常營運。

為改善營運，冠軍指出，近年來，公司已擴大台灣地區業務動能，透過多元建材產品、且推出多款國際室內裝修潮流磁磚新品，同時深化全台簽約通路門市、建築工程等客戶業務合作，提升旗下「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」及「安心居」為國內高品質室內裝修建材首選品牌形象，目前業務動能已有提振且營收也同步成長。

和成先前已打入國防工業體系，包括高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷、防彈板(IIIA級、III級、IV級)、防彈衣 、防彈公事包及防彈盾牌等產品。

持續突破傳統玻陶、衛廚浴領域，創新複合材料產品，和成預期，螢光玻璃片新材料、 新氧化鋯瓷塊、碳纖維輪圈等產品比例增加，可望為今年營收、獲利提升添動能。