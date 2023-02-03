新北市中和區民治街今（3）日驚傳人倫悲劇！通報高關懷家庭的4口之家被鄰居察覺從春節前迄今久無動靜，今天中午透過里長聯繫破門進入查看，赫見81歲老母與2名50多歲的兒子死亡多時，已呈乾屍狀態，僅剩83歲失智老父親消瘦呆坐屋內，警方封鎖現場調查，並通報社會局，詳細原因有待釐清。

警方初步調查，該戶成員包括83歲楊姓父親、81歲陳姓母親及分別為54歲、53歲2子，父親嚴重失智，加上2名兒子因精神方面疾病，生活無法自理，平日全由老母親承擔照顧一家重擔。今天進入查看時，老母親倒臥床上，遺體已風乾，2名兒子身形消瘦，倒臥客廳地板，大兒子已呈乾屍，小兒子則呈「半腐半乾」狀態，老父親面黃肌瘦呆坐屋內，無法應答。

警方研判，母親疑最早因病亡故，導致2子在無人照料下相繼死亡，父親因仍保有煮粥能力，故能存活至今，但也因斷糧多日，目前已是骨瘦嶙峋。警方和里長隨即提供餐食供老父親果腹，並聯繫社會局接手。

警方查出該對夫妻尚有1名嫁到桃園的女兒，已聯繫家屬到場，協助了解案情，並於蒐證齊全後，報請檢察官相驗，釐清事發原因。