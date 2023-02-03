「2023中台灣元宵燈會」將於2月4日登場，號稱有全台規模最大的水上主燈及7大展區，精彩可期，為推廣地方觀光與美食，台中市政府經發局特別在會場周邊設置22組指引牌，並規畫逢甲美食地圖，讓民眾賞燈還能嘗美食；此外，燈會特別版APP也在3日正式上線。

中台灣燈會今年首度移師水湳中央公園，台中市府經發局長張峯源指出，因中央公園距離逢甲夜市僅1、2公里路程，為吸引民眾逛燈會順道逛夜市，特別在燈會會場周邊設置燈飾與指引牌，從凱旋路、敦化路二段的交叉路口開始，一路到逢甲夜市，民眾可邊賞燈邊走到逢甲「晒夜市、呷好料」。

除了有燈飾與指引牌帶領民眾到逢甲夜市，經發局還設置「逢甲美食地圖」，羅列出逢甲夜市必吃清單，經發局指出，逢甲夜市是許多新穎美食的發跡地，單單文華路約300公尺長的路段，就有近百家美食攤位，其中包含曾獲樂活名攤5星的激旨燒鳥二店、4星名攤金莎蛤仔等，民眾可趁機體驗台中的好吃與好玩。

經發局指出，到逢甲不可錯過的經典小吃包括小A起司馬鈴薯、成龍雞排、翰記烤杏鮑菇等，為鼓勵民眾來賞燈、吃夜市，市府還推出抽獎活動，2月4日到12日到逢甲夜市吃美食，並依照指定步驟拍照上傳經發局臉書，即有機會抽超商禮券或咖啡券。

而為讓民眾能輕鬆賞花燈，台中市府建設局也推出中央公園導覽燈會特別版APP，透過APP導航即可找到幸福台中HAPPY兔主燈區、魔盒世界展區及夢幻樹、萌蟲蟲等各燈區，同時可以查詢表演活動場次、節目表及相關交通資訊。