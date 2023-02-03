這家全球汽車零組件以及車用晶片日本製造大廠，將截至3月底的2022財年營業利益估值，從之前4800億日圓調降至4200億日圓，約32.6億美元。已努力降低成本的電裝，這次新的預估值是加入新冠疫情對中國大陸影響，以及全球半導體持續短缺，對汽車減產所產生的風險性。

就是因為晶片不敷使用，全球銷售量最大的汽車製造商豐田，2022年11月時將本財年汽車產能預估，從970萬輛下修至920萬輛。而2022年，豐田加上大發汽車與日野汽車，一共賣出1000多萬輛，連續3年勇奪世界第1。

電裝表示，由於新冠病毒快速擴散以及供應鏈斷鏈，在中國大陸也面臨製造的難題。目前，在中國大陸的產量僅是最早預估的4成左右，且短期內不會很快全面恢復。

電裝指出，之所以會下修全年財測目標，是因為中國大陸以及日本市場銷售量減少，這兩個車市也是電裝主要獲利來源。電裝上季營業利益達1125億日圓，比市場預估1257.1億日圓要稍微少一點。至於2021年同期，電裝的營利為969億日圓。