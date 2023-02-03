「橘子嘉年華」自2020年開辦至今邁向第7屆，今年串聯beanfun!、漫畫星、文學星、橘子支付、樂點GASH、有閑購物等集團旗下服務打造「超橘樂園」。隨著疫情趨緩，「2023橘子嘉年華超橘樂園」回應玩家渴望、強勢回歸線下，並首度移師高雄於2月11至2月12日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」，跨界在地體育賽事合辦遊戲主題日，打造身臨其境的遊戲體驗區，更串聯集團旗下各產品服務將「超橘樂園」實體化，全面加值ACGN族群的泛娛樂體驗規格。