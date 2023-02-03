南投縣長許淑華於法華寺參加受贈儀式，並發放春節紅包，受到信眾熱烈歡迎。（楊靜茹攝）

南投縣中寮鄉金龍山法華寺舉辦謝佛敬天大典，並捐贈10台AED自動體外心臟去顫器給縣府，南投縣長許淑華2日出席受贈典禮，從住持天清師父手中接下AED，她代民眾感謝法華寺師兄、師姐的善心，強調該批AED會先以中寮鄉優先設置，保障山區長輩的生命安全。

金龍山法華寺最著名的就是沿著樓梯而上的金色雙龍，成為熱門打卡景點之一。（楊靜茹攝）

金龍山法華寺位於南投縣中寮鄉，設置迄今40多年，殿中主祀釋迦牟尼佛、左供奉南無觀世音菩薩、右供奉南無普賢菩薩，其最著名的就是沿著樓梯而上的金色雙龍，全長80公尺、金光閃閃的雙金龍，吸引許多網美來拍照打卡，成為熱門打卡景點之一。

天清師父說，南投縣幅員遼闊，許多地區較偏遠，若生命或意外發生時，等待救護車要一、兩小時比較久，因此法華寺特別號召信徒募集10台AED，捐贈給南投縣政府，希望守護偏鄉居民的生命財產安全。

南投縣長許淑華於法華寺參加受贈儀式，而南投縣議員唐曉棻、民政處長吳燕玲、中寮鄉長廖宜賢等人都出席觀禮。

許淑華說，近期天氣變化大，AED將盡快分送到各個地方，保障長輩生命。縣府目前正在施工拓寬往返法華寺的道路，讓信眾與遊客上下山更安全，未來將持續結合宗教與觀光，為地方發展帶來更大的助益。

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