2023金門馬拉松將首度跑越金門大橋，吸引國際目光。（于家麒攝）

各相關協力單位實地繞行馬拉松賽道路線，對於相關需改善之問題，承商中華民國路跑協會將據以處理。（圖／金門縣政府提供）

享譽中外的2023金門馬拉松活動即將於2月11日、12日開跑，今年更將首度跑越金門大橋，吸引國際目光，加上疫情趨緩，各組已報名參賽的選手總計有20771人，預料將盛況空前。為利整體活動遂行，金門縣政府特於今（3）日召集各相關協力單位至活動會場及賽道進行會勘，針對缺失之處加以改進，讓活動可更臻圓滿。

2023金門馬拉松賽前總會勘由縣府參議陳金增主持，包括教育處長黃雅芬、副處長洪蘋萱、中華民國路跑協會及協力單位代表等共計40餘人一同參與會勘。陳金增表示，金門馬拉松活動為地區最大運動盛事，活動也即將於下週六、日（2月11日、12日）舉行，為求完善，針對缺失之處加以改進，也請各協力單位如有尚待協助之處，踴躍提出意見，讓活動順利圓滿。

縣府指出，會勘時各協力單位對於活動舞台設置、鳴槍位置、起跑動線、路線引導、停車管制、宣導攤位物資運輸、醫護站、補給站、海綿站等設置議題提出諸多意見，並實地繞行馬拉松賽道路線，對於相關需改善之問題，承商中華民國路跑協會將據以處理。

教育處表示，2023金門馬拉松活動首次結合金門大橋，跑向烈嶼鄉，為提供跑者舒適且安全的路跑環境，金門大橋將於2月12日上午7時起至10時30分止全線禁止車輛通行，請有用路需求的縣民即早出發或改搭乘大小金門交通船。另因活動會場位於金城鎮市區，停車位有限，縣府亦鼓勵參加路跑活動之民眾踴躍運用相關接駁車輛，接駁資訊可參照金門縣政府公告訊息

（網址：https://www.kinmen.gov.tw/News_Content.aspx?n=1BC6B0D9638A6EE2&sms=A2C62D68901B977C＆s=97204F7390B273A7）。

2023金門馬拉松賽事各組期程及路跑路線如下：

一、健康休閒組（5KM）於2月11日舉行，集合地點在原省政府（金馬聯合服務中心）前廣場，起跑時間為當天上午8：30，參加人數有12771人。路線：（起點）省政府前廣場民族路→右轉游泳館東側（田徑場司令台後）道路→左轉浯江北堤路→右轉西海路三段→右轉往石雕公園道路→右轉西海路三段22巷→左轉西海路三段→左轉浯江北堤路→金門縣立體育場（終點）。

二、競賽組路跑組（10.85K）於2月12日，地點在原省政府（金馬聯合服務中心）前廣場，起跑時間上午7：00起跑參加人數3300人。路線：（起點）省政府前廣場民族路→左轉民權路→左轉光前路→直行慈湖路一段至二段→左轉金門大橋→橋上（折返點）→下金門大橋→右轉慈湖路二段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉省政府前廣場民族路（終點）。

三、競賽組半程馬拉松組2月12日，地點在原省政府（金馬聯合服務中心）前廣場，起跑時間上午7：10起跑 參加人數2789人。路線：（起點）省政府前廣場民族路→左轉民權路→左轉光前路→直行慈湖路一段至二段→左轉金門大橋→左轉湖埔路→右轉九井路（折返點）→左轉（繞）湖埔路→右轉金門大橋→右轉慈湖路二段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉省政府前廣場民族路（終點）。

四、全程馬拉松組2月12日（日）競賽組，地點在原省政府（金馬聯合服務中心）前廣場，起跑時間上午7：20起跑，參加人數1911人。路線：（起點）省政府前廣場民族路→左轉民權路→左轉光前路→直行慈湖路一段至三段→右轉寧湖路（折返點）→左轉慈湖路三段至二段→右轉金門大橋→右轉湖埔路→右轉產業道路→左轉濱海大道北環道（紅土溝三營區L-36據點）→左轉濱海大道南環道（湖井頭戰史館）→直行濱海大道南環道（雙口海邊）→右轉濱海大道南環道（陵水湖賞鳥步道）→左轉濱海大道南環道（烈女廟）→右轉濱海大道南環道（三民主義萬歲牆）→左轉濱海大道南環道（海濱公園）→右轉濱海大道南環道（南山頭）→直行濱海大道南環道（青岐碼頭）→左轉濱海大道南環道（誠實亭）→右轉八青路→右轉九井路→左轉（繞）湖埔路→右轉金門大橋→右轉慈湖路二段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉省政府前廣場民族路（終點）。