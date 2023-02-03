明（4日）迎來立春，並正式進入黑兔年，命理師邱彥龍分析12生肖運勢，其中生肖牛、兔、馬的人事業運超旺，生肖鼠、牛的人今年將有貴人出現，生肖虎、龍、馬的人可獲得升官的機會，另外生肖猴、狗的人投資運將會超級旺，可好好把握。

▍生肖鼠

生肖鼠在2023年為刑太歲，需安太歲或化太歲，但文昌、考運、貴人運超級旺，可多讀點書、多上課也能學到有用的知識，因此黑兔年很適合提升自我。

●事業方面，適合與海外接軌或做網路生意，千萬不可借錢合作，尤其遇到心裡不舒服的合作對象，一定要懂得停損才能避開風險，另外，契約要看清楚不要亂簽約，可避免掉許多麻煩。

●感情方面，建議先溝通與規劃，等雙方達成共識，可相輔相成時再做進一步打算，凡是以金錢為前提的婚姻或交往，終究會離婚或以分手收場。

●健康方面，需注意婦科、神經系統、耳鼻喉、腰背腎等部位的疾病、小心恐慌症、憂鬱症或情緒不穩定，以及眼疾、內分泌系統、肝臟、腸胃發炎、中風等問題。

▍生肖牛

生肖牛在2023年事業運、財運、工作運、貴人運都超強，是奔波勞碌的一年，不要在乎錢多錢少把事做好即可，練習溝通協調、行銷、演講，把話說好、說動聽，會讓事業、財運更上一層樓，前途無量。

●感情方面，在團體中或網路上易遇到心儀對象，切記要多了解對方身家背景，以免遇到騙財騙色對象。

●健康方面，注意水腫、腸胃、婦科疾病、肥胖、恐慌憂鬱症、右眼問題、心血管、中風、脂肪肝、肝炎、癌症、糖尿病、痛風、腎病、循環系統問題或滑倒受傷、抽筋、溺水。

▍生肖虎

生肖虎在2023年行動力會提升許多，並有升官的機會，今年會在口才方面表現極佳，且擁有名聲與榮譽，記住正直、守信用會是成功關鍵，另外學習技能跟讀書很快就能上手，能在遠地、海外、網路得到不少財富與知識，持續的努力與付出都將有回報，但要注意官司跟行車糾紛。

●感情方面，桃花運超級旺，但容易遇到渣男渣女，2023年建議拚經濟是最好的選擇。

●健康方面，注意意外血光、糖尿病、痛風、腰背腎、筋骨發炎、癌症、吃錯藥、中毒、毒素積累、肝病、心血管疾病、中風、風濕、恐慌憂鬱症。

▍生肖兔

生肖兔在2023年值太歲，需安太歲或化太歲，在團體上能受到注目，且今年名氣、事業、人氣、行銷、溝通能力都有不錯的表現，不妨多學習其他技能，大財來的比較慢，需花點時間，所以不建議做投資。

●感情方面，千萬別扯上金錢，否則易有桃色糾紛而導致破財，嚴重離婚收場。

●健康方面，注意流產、肥胖、婦科疾病、腸胃問題、心血管疾病、肝炎、恐慌憂鬱症、腫瘤。

▍生肖龍

生肖龍在2023年害太歲，需安太歲或化太歲，但會擁有榮譽、財富、事業上也容易升官，有文昌與貴人相助，今年是他們的好運年，要盡量避免口舌官司是非。

●感情方面，會有結婚的衝動與念頭，想生小孩的話請把握今年。

●健康方面，注意恐慌憂鬱症、摔倒骨傷、肝炎、視力減退、腸胃問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調以及流產陰靈、祖上香火問題。

▍生肖蛇

生肖蛇在2023年是財運年，有機會迅速增長財富，只要找對行業或懂得謀財之道，就可升官又發財，雖然會有小人陷害，但有祖上庇蔭，是可以無往不利的一年，所以情緒無需受影響，多做事少抱怨，會是一個很棒的年。

●感情方面，容易受到萬眾矚目，要脫單很容易。

●健康方面，注意骨傷、肝炎、視力減退、腸胃問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調、性病。

▍生肖馬

生肖馬在2023年破太歲，需安太歲或化太歲，但在學習、讀書上容易長智慧，在獨門技術上或工作、事業都是很旺的一年，有升官機會，但要注意錢財方面容易與家人產生大衝突，雖會很想創業或換工作，建議投資在自己身上，回報會比較高。

●感情方面，與另一半溝通容易出問題而造成不必要的爭吵，好好說話很重要。

●健康方面，注意恐慌憂鬱症、骨傷、肝炎、視力減退、腸胃問題、肝膽問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調、抽筋。

▍生肖羊

生肖羊在2023年能賺到獨門的技術財，用心工作能獲得不錯的財富，投資上需小心因突發事件而中斷，注意不要與人有金錢上的糾紛，將吃力不討好。

●感情方面，能由家人協助介紹對象，會有良緣出現，要注意由陌生人介紹的投資項目容易被詐騙。

●健康方面，注意肝炎、心血管疾病、失眠、精蟲數量稀少、縱慾過度、情緒不穩定、內分泌失調、交通意外、工作傷害。

▍生肖猴

生肖猴在2023年投資運超旺，看好目標再下手能有不錯的表現，今年也有搬家或買房地產的機運，且有機會成為主管或地方名人，切忌與人衝突，記住越開心好運越旺。

●感情方面，今年有婚緣和子媳緣，想結婚或生小孩的，可好好把握機會，若另一半脾氣易暴躁，記得哄哄另一半，會比較好過日子。

●健康方面，注意肝炎、痛風、糖尿病、循環系統疾病、心血管疾病、呼吸系統疾病、高血壓、心情不穩定、工作傷害、交通意外。

▍生肖雞

生肖雞在2023年沖太歲，需安太歲或化太歲，今年與母親衝突大，情緒會比較火爆，不容易相信人，投資要謹慎，小心被陷害或拆夥，若能把心思放在工作上或技術上，能有不錯的收穫。

●感情方面，單身者會有老少配的現象，彼此年齡落差大，有對象者小心感情波動。

●健康方面，注意肝炎、交通意外、癌症、內分泌失調、神經傳導系統問題、高、低血壓、腸胃過敏、流產。

▍生肖狗

生肖狗在2023年投資運、偏財運超旺，可擁有不錯的收益，邊玩邊賺錢也是不錯的選擇，但建議將多餘的時間拿來養生，也是現階段最重要的事。

●感情方面，享樂太多會導致另一半胡思亂想，記得多關懷與陪伴，少言語暴力。

●健康方面，注意縱慾過度、交通意外、內分泌失調、高血壓、中風、傳染性疾病、癌症、心理疾病。

▍生肖豬

生肖豬在2023年情緒不太穩定，給另一半或客戶有很大的壓力，財運與事業運強，但外出運稍弱。

●感情方面，親密關係將有助感情升溫，且能幫助情緒穩定。

●健康方面，注意高血壓、心血管疾病、抽筋、眼疾、感冒、耳鼻喉的問題、肝炎、情緒不穩定、內分泌失調以及結石問題。