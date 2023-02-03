大埤鄉公所去年向內政部營建署爭取人本環境經費2000萬元，配合地方創生發揮地方特色，配合款須283萬元，公所鄉庫阮囊羞澀向縣府求援成功，3日動工將敲掉大埤國小圍牆內縮2公尺，可望為大埤鄉門面帶來新風貌。

大埤鄉是酸菜的故鄉，可惜街景陳舊，市區人行空間不足，本案營建署核定2000萬元，發包金額是1560多萬元，公所必須自籌283萬元，鄉長林森寶多次奔走請求縣府支援，縣長張麗善允諾協助，2日啟動大埤核心區域的人本環境工程，預計8月完工。

林森寶表示，此次人本工程以大埤國小校門為起點，做一個環狀步道，延伸到電信局、水廠、產業道路、大埤國中、賜福宮廟埕，讓想要運動的民眾有個安全舒適的環境，這是大埤鄉門面改造的第一步，感謝縣府幫忙。

林森寶指出，大埤國小圍牆緊鄰大馬路，通學步道太小，人車爭道險象環生，把圍牆內縮2公尺，不僅家長接送更安全，大埤門面將更整潔美麗，下一步是改造大埤圓環，將以最省花費做出最好效果。

工務處長汪令堯簡報，本工程將處理大埤國小至民權路人行步道約580公尺、大埤國中通學步道約100公尺、民權路97巷瀝青路面改善384公尺、賜福宮前壓花地坪改善74公尺。

縣長張麗善表示，鄉長林森寶上任以來積極改善大埤鄉門面，2021年完成改善公所前廣場及停車場，逐步規畫大埤核心區域的人本環境，她希望兼顧交通流暢、人行空間、停車空間，好看又好用。