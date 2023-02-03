新北市林口警分局日前接獲線報，指稱泰山某社區內設有地下簽賭站，警方接獲情資後，派員前往探訪並蒐證，確認屬實後，前（1）日下午前往查緝，當場查獲20歲鄭姓負責人及賭客10人，並在現場查扣賭資10萬元、電腦、印表機等證物，訊後將鄭男依賭博罪嫌移送，賭客則依社維法裁罰。

警方表示，為因應治安環境及犯罪型態改變，警政署於今年推動「清源專案2.0」及「社區警政再出發」，藉由深入社區探訪，發覺藏匿在社區內的不法份子，如今收到成效，順利搗破藏匿社區中的地下簽賭站。

警方在現場查扣的賭金。（警方提供）

警方指出，根據情資顯示，位於泰山民權街的某社區疑似設有地下簽賭站，警方派員前往實地探訪，並進行蒐證，掌握確切事證後，前天下午持搜索票前往查緝，當場將簽賭站負責人及賭客逮補，並查扣賭金、電腦設備等相關物證，訊後將鄭姓負責人依賭博罪送辦，並以社維法裁罰10名賭客。

林口警分局表示將持續落實警政署推動之「清源專案2.0」及「社區警政再出發」，透過警民合作的模式，確實掌握轄區治安狀況，及早發現隱匿於社區住宅或辦公大樓內的可疑犯罪徵候，對藏汙納垢的犯罪處所進行清查，澈底根絕不法份子，營造優質的居住環境。