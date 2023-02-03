國際調查研究機構「企業騎士（Corporate Knights）」日前公布2023「全球百大永續企業排行榜（Global 100 ranking of the world’s most sustainable companies）」，台灣高鐵公司今年首度入選即獲選全球排名第9、亞太第1。

「企業騎士」是一家總部設於加拿大的調研與媒體公司，已連續19年以能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入／投資、氣候與永續發展等永續性指標評選全球市值超過10億美元的企業，更透過瑞士世界經濟論壇（World Economic Forum WEF）公布每年「全球百大永續企業」排行榜。

「企業騎士」今年共評選6720家企業，台灣高鐵以永續投資及低碳排放優於軌道同業等2項指標表現傑出而獲獎，同時是本次入選19家亞太地區企業中的最佳名次。過去台灣獲選的企業包括台積電（2021年全球排名第20名），今年則有巨大機械（2023年全球排名第51名）與台灣高鐵公司2家本土公司獲選入榜。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，配合國家2050淨零碳排政策目標，同時結合ESG國際趨勢，台灣高鐵提前布局，去年底完成2023-2027「中長期策略規劃」，目前正逐步將各項業務目標結合ESG精神以持續強化公司治理。他一直鼓勵主管「將ESG深化成為台灣高鐵的DNA」，這次獲選對台灣高鐵推動ESG目標是最大鼓勵。