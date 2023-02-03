貿聯-KY於2022年完成Leoni工業應用事業(INBG)，為貿聯-KY帶進半導體設備大廠ASML、歐洲醫療大廠西門子等重大客戶，讓貿聯-KY在工業領域業務如虎添翼，也成為推升公司營運成長新動能。

貿聯-KY總經理鄧劍華表示，過去幾年的併購，擴大了貿聯-KY產品及客戶版圖，目前公司掌握出長期發展的四大動能，包括工業用(含資本設備、工廠自動化、醫療儀器等)、數據中心、新能源運輸以及高價值電器，並將全球布局劃分為北美洲、歐洲、東亞、東南亞四個主要區域，尤其收購INBG後，大幅增加貿聯於歐洲及北美的據點，如今在全球已有33個生產據點，2022年前3季工業產品佔比更大幅拉升至37%，預估今年佔比將進一步拉升。

受惠於併購INBG成果顯現，貿聯-KY 2022年營運創下歷年新高，貿聯-KY表示，歷經中美貿易戰、COVID-19疫情、俄烏戰爭之後，地緣政治因素對企業的全球布局來說，已成為不可忽視的變因，而在疫情爆發期間，貿聯就受惠於擁有多個生產據點，提高了生產及出貨的靈活度和彈性，雖然今年面臨地緣政治風險與通膨升息壓力兩大灰犀牛，貿聯-KY提出「4x4策略」，從歐洲、北美、東亞及東南亞4個區域「四面出擊」，以及數據中心、工業、高價值電器及新能源運輸4項動能「四角戰術」，持續推升公司營運成長創新高。

梁華哲表示，在INBG加入後，我們在工業領域算領先者，車用EV部分也有很好的客戶，未來將持續擴大規模，數據中心我們還有努力的空間，公司持續朝提供客戶線束/連接器及組裝整體解決方案廠努力，希望未來在四大領域都是領導者。

展望今年，梁華哲表示，雖然IT產業比較不好，上半年會比較辛苦，但4個事業群都相對穩定，抗壓性強，今年營運可望逐季成長，公司將努力今年營運較去年兩位數成長，再創歷年新高。