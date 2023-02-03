大陸外交部發言人毛寧3日主持例行記者會。 有記者提問，美國國務卿布林肯在「國際宗教自由峰會」上發表講話稱，去年11月，美方以嚴重侵犯宗教自由為由將十幾個國家列為「特別關注國家」，包括中國對以穆斯林為主的維吾爾族人實施持續的種族滅絕。對此， 毛寧回應說：「美方有關言論罔顧基本事實，詆毀中國的宗教政策，充滿意識形態偏見，嚴重干涉中國內政。中方對此堅決反對。」

毛寧表示，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由，中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。目前，中國各類信教群眾近2億人，宗教教職人員38萬餘人，僅在中國新疆就有2.4萬多座清真寺。反觀美國，75％的美國穆斯林認為美國社會對穆斯林存在嚴重的歧視。美方沒有資格對中國說三道四、指手畫腳。

「所謂中國搞『種族滅絕』更是美方編造的世紀謊言。」毛寧稱，當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、民生改善。新疆維吾爾自治區成立60多年來，地區經濟總量增長了160倍，維吾爾族人口從220萬增長到約1200萬，人均預期壽命從30歲提高到74.7歲。美方無視這些客觀事實，反復炒作涉疆的謊言謬論，只是為了「以疆制中」，給遏制打壓中國製造藉口。國際社會對此看得很清楚。

毛寧強調，「我們敦促美方尊重事實，停止利用所謂人權、宗教、民族等問題干涉中國內政，遏制中國發展。」